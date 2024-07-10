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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, vatandaşların taleplerini dikkate alarak ev ziyaretlerini sürdürüyor

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, sosyal medya üzerinden talep ileten bir vatandaşın evine misafir oldu. Özdoğan, yaşlıların dualarına talip olduklarını ve vatandaşları evlerinde ziyaret etmenin önemine değindi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, vatandaşların taleplerini de dikkate alarak ev ziyaretlerini sürdürüyor.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Özdoğan, sosyal medya üzerinden talebini ileten 72 yaşındaki Hörmet Doğan'ın, Beğendik Mahallesi Hacepli Caddesi'ndeki bağ evine misafir oldu.

Doğan ve kızı Zümrüt Turan ile sohbet eden Özdoğan, yaşlıların dualarına talip olduklarını, en büyük gücü yaşlılardan aldıklarını belirtti.

İlçedeki büyük işlere küçük dokunuşlar yaptıklarını ifade eden Özdoğan, vatandaşları evlerinde ziyaret etmenin onların talep ve isteklerini birinci ağızdan dinlemenin önemine değindi.

Hörmet Doğan da Başkan Özdoğan'ı evinde ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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