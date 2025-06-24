Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'dan Kan Bağışı Destekçisi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi'ne kan bağışında bulunarak kampanyaya destek oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özdoğan, Hacılar ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan kan bağışı çadırını ziyaret etti.

Donör kazanım uzmanı Fatih Polat'tan bilgi alan Özdoğan, kan bağışında bulunarak vatandaşları kampanyaya destek olmaya davet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, kan bağışının insanlar için hayati önem taşıdığını belirtti.

Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi çalışanlarına, ilçede böyle bir etkinlik düzenledikleri için teşekkür eden Özdoğan, "Biz de elimizden geldiğince düzenli olarak kan bağışında bulunuyoruz. Bilindiği gibi, erkeklerin üç ayda bir, kadınların ise dört ayda bir kan vermesi tavsiye ediliyor. Kan vererek can ve hayat veriyoruz. Bu sadece bir sağlık katkısı değil, aynı zamanda başka bir insanın yaşamına umut olmaktır." ifadelerini kullandı.

Kan Merkezi yetkilileri de Özdoğan'a kan bağışına katılımından dolayı teşekkür etti.