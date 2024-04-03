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Hacı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Hacı Mustafa Palancıoğlu, mazbatasını aldı.

Kayseri Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende mazbatasını alan Palancıoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kendisine destek olan ve seçim çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Melikgazi'ye 5 yıl daha hizmet etmenin gururunu yaşadığını dile getiren Palancıoğlu, seçim sürecinde açıklanan projelerin hayata geçirilmesi noktasında çalışacağını kaydetti.

Program, Palancıoğlu ve parti mensuplarının hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Palancıoğlu Kayseri Adliyesi Konferans AK Parti Kayseri Politika Güncel Haberler

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