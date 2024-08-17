Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri Başlıyor

11.00 - 51.Ulusal 25.Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri başlıyor. Etkinlikler kapsamında, Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi'nin açılışı yapılacak.

18.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, etkinlikler kapsamındaki törene katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / HACIBEKTAŞ)

12.00 - Türkiye İşçi Partililer, Ataşehir'de eylemlerini sürdüren Polenez işçilerine destek ziyaretinde bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

13.00 - Eski TİP Diyarbakır Milletvekili, TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Tarık Ziya Ekinci için Üsküdar Şakirin Camiinde tören düzenlenecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

19.30 - Marmaraereğlisi 2. Geleneksel Karpuz Festivali başlıyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / TEKİRDAĞ)

İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa'da devam eden yangınları söndürme çalışmaları takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)

19.15 - 21.45 - Trendyol Süper Lig'in 2. haftasına; Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor, Adana Demirspor-Çaykur Rizespor ve Göztepe-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.(KAYSERİ - ADANA - İZMİR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…