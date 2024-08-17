Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri Başlıyor
51. Ulusal 25. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri başlıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi'nin açılışı yapılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de törene katılacak.
11.00 - 51.Ulusal 25.Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri başlıyor. Etkinlikler kapsamında, Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi'nin açılışı yapılacak.
18.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, etkinlikler kapsamındaki törene katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / HACIBEKTAŞ)
12.00 - Türkiye İşçi Partililer, Ataşehir'de eylemlerini sürdüren Polenez işçilerine destek ziyaretinde bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)
13.00 - Eski TİP Diyarbakır Milletvekili, TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Tarık Ziya Ekinci için Üsküdar Şakirin Camiinde tören düzenlenecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)
19.30 - Marmaraereğlisi 2. Geleneksel Karpuz Festivali başlıyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / TEKİRDAĞ)
İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa'da devam eden yangınları söndürme çalışmaları takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)
19.15 - 21.45 - Trendyol Süper Lig'in 2. haftasına; Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor, Adana Demirspor-Çaykur Rizespor ve Göztepe-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.(KAYSERİ - ADANA - İZMİR)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…