Hacı Bayram Veli Camii'nde Kurban Bayramı namazı kılındı Hacı Bayram Veli Camii Toplanan cemaat Hocanın vaaz vermesi Dua edilmesi Bayram namazı kılınması Tekbir getirilmesi Bayram namazından çıkan vatandaşlar ANKARA - Hacı Bayram Veli Camii'nde Kurban Bayramı namazı kılındı. Hacı Bayram Veli Camii Toplanan cemaat Hocanın vaaz vermesi Dua edilmesi Bayram namazı kılınması Tekbir getirilmesi Bayram namazından çıkan vatandaşlar ANKARA - Hacı Bayram Veli Camii'nde Kurban Bayramı namazı kılındı. AA / Ali Haydar Akkuş - Güncel Hacı Bayram-ı Veli Kurban Bayramı Güncel Haberler

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