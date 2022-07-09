Hacı Bayram Veli Camii'nde Kurban Bayramı namazı kılındı - Haberler

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Hacı Bayram Veli Camii'nde Kurban Bayramı namazı kılındı

AA - Ali Haydar Akkuş - Güncel
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Hacı Bayram Veli Camii Toplanan cemaat Hocanın vaaz vermesi Dua edilmesi Bayram namazı kılınması Tekbir getirilmesi Bayram namazından çıkan vatandaşlar ANKARA - Hacı Bayram Veli Camii'nde Kurban Bayramı namazı kılındı.

Hacı Bayram Veli Camii

Toplanan cemaat

Hocanın vaaz vermesi

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Bayram namazı kılınması

Tekbir getirilmesi

Bayram namazından çıkan vatandaşlar ANKARA - Hacı Bayram Veli Camii'nde Kurban Bayramı namazı kılındı.

AA / Ali Haydar Akkuş - Güncel

Hacı Bayram-ı Veli Kurban Bayramı Güncel Haberler

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