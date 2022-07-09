Hacı Bayram Veli Camii'nde Kurban Bayramı namazı kılındı
AA - Ali Haydar Akkuş - Güncel
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Hacı Bayram Veli Camii Toplanan cemaat Hocanın vaaz vermesi Dua edilmesi Bayram namazı kılınması Tekbir getirilmesi Bayram namazından çıkan vatandaşlar ANKARA - Hacı Bayram Veli Camii'nde Kurban Bayramı namazı kılındı.
Hacı Bayram Veli Camii
Toplanan cemaat
Hocanın vaaz vermesi
Dua edilmesi
Bayram namazı kılınması
Tekbir getirilmesi
Bayram namazından çıkan vatandaşlar ANKARA - Hacı Bayram Veli Camii'nde Kurban Bayramı namazı kılındı.
AA / Ali Haydar Akkuş - Güncel