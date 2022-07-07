Hacı adaylarının Arafat'tan önce son tavafı
AA - Mesut Tankulu - Güncel
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Hac ibadetlerini yerine getirmek üzere dünyanın dört bir tarafından kutsal topraklara gelen hacı adayları, Kabe'deki tavafın ardından gene Kabe içinde bulunan Safa ve Merve arasında say ibadetlerini gerçekleştirdi.
Hac ibadetlerini yerine getirmek üzere dünyanın dört bir tarafından kutsal topraklara gelen hacı adayları, Kabe'deki tavafın ardından gene Kabe içinde bulunan Safa ve Merve arasında say ibadetlerini gerçekleştirdi. İhramlar içinde Kabe'ye gelen hacı adayları, bugünden itibaren Arafat'a çıkmaya başladı.
AA / Mesut Tankulu - Güncel