Hacı adayları kutsal mekanları ziyaret ediyor

Hac farizasını yerine getirmek için dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen hacı adayları, ibadetle beraber Mekke'deki kutsal mekanları ziyaret ederek, günlerini geçiriyor.

Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adayları, kafileler halinde Mekke'de özellikle Arafat, Hira Mağarası, Sevr Mağarası, Müzdelife, Mina, Cennet-ül Mualla ve Cin Mescidi'ni ziyaret ediyor.

Mescid-i Haram, günün hemen hemen her saatinde yoğunluğun en çok yaşandığı ve hacı adaylarının zamanlarını geçirmek için tercih ettiği yerlerin başında yer alıyor.

Hacı adaylarının ziyaret ettiği yerlerin başında ise Hazreti Muhammed'e ilk vahyin ulaştırıldığı Hira Mağarası geliyor.

Sabah namazını mağara çevresinde eda etmek için Mekke'ye 5 kilometre mesafedeki Nur Dağı'nın (Cebel-i Nur) zirvesine tırmanan hacı adayları, 1 saatlik zorlu yolculuğun ardından zirveye çıkıp, Hira Mağarası'nı ziyaret etti.

Hacı adayları, Mekke'nin yaklaşık 25 kilometre doğusunda yer alan Arafat'a da gitti.

Burada Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu yer olan Cebel-i Rahme'yi hacı adayları ziyaret etti.

Mekke'nin en eski mezarlığı olan Cennet-ül Mualla'ya da giden hacı adayları hem dua edip hem de bölgeyi görüyor.