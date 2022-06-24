Hacı adayları cuma namazını Kabe'de kıldı Hacı adaylarının namaz öncesi tavaf edip ve dua etmesi Cuma hutbesi Cuma namazı MEKKE - Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan binlerce hacı adayı, cuma namazını Kabe'de kıldı. Hacı adaylarının namaz öncesi tavaf edip ve dua etmesi Cuma hutbesi Cuma namazı MEKKE - Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan binlerce hacı adayı, cuma namazını Kabe'de kıldı. Hacı adayları, namaz öncesi tavaf edip dua etti. AA / Ashraf Amra - Güncel Güncel Haberler

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