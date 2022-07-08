Hacı adayları Arafat'ta (4) Hacı adaylarının otobüslerle gelişi Hacı adaylarının yürüyüşü Arafat bölgesine ulaşan hacı adayları Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden hacı adayları Dua eden hacı adayları MEKKE (AA)- Haccın en önemli rüknü vakfe için Arafat'ta bulunan hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın... Hacı adaylarının otobüslerle gelişi Hacı adaylarının yürüyüşü Arafat bölgesine ulaşan hacı adayları Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden hacı adayları Dua eden hacı adayları MEKKE (AA)- Haccın en önemli rüknü vakfe için Arafat'ta bulunan hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'de büyük yoğunluk oluşturdu. Mekke'ye yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Arafat bölgesine akşamdan itibaren ulaşan hacı adayları geceyi Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek geçirdi. AA / Ashraf Amra - Güncel Mekke Güncel Haberler

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