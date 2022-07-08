Hacı adayları Arafat'ta (4) - Haberler

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Hacı adayları Arafat'ta (4)

AA - Ashraf Amra - Güncel
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Hacı adaylarının otobüslerle gelişi Hacı adaylarının yürüyüşü Arafat bölgesine ulaşan hacı adayları Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden hacı adayları Dua eden hacı adayları MEKKE (AA)- Haccın en önemli rüknü vakfe için Arafat'ta bulunan hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın...

Hacı adaylarının otobüslerle gelişi

Hacı adaylarının yürüyüşü

Arafat bölgesine ulaşan hacı adayları

Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden hacı adayları

Dua eden hacı adayları MEKKE (AA)- Haccın en önemli rüknü vakfe için Arafat'ta bulunan hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'de büyük yoğunluk oluşturdu. Mekke'ye yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Arafat bölgesine akşamdan itibaren ulaşan hacı adayları geceyi Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek geçirdi.

AA / Ashraf Amra - Güncel

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