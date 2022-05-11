Hacettepeliler, kadının toplumdaki rolünü halk danslarıyla anlattı

Akademik ve idari personelden oluşan Hacettepe Üniversitesi Yetişkin Halk Dansları Topluluğu (HÜYHAD), birçok yörenin halk danslarını başkentli sanatseverler için sahneye taşıdı.

Üniversitenin Beytepe Yerleşkesi'ndeki Prof. Dr. Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gösteride, yöresel kıyafetler giyen dans topluluğu üyeleri, 13 ayrı yörenin halk oyunlarından oluşan dans gösterisi sundu.

Gösteri öncesi AA muhabirine açıklama yapan topluluğun eğitmeni Necati Karakuş, topluluğun 17-70 yaş aralığında idari ve akademik personelden oluştuğunu söyledi.

Faaliyetlerini 13 yıldır sürdüren topluluğun her sene bir temada büyük gösteri hazırladığını belirten Karakuş, bu seneki temanın kadın olarak belirlendiğini ifade etti.

6 aylık hazırlık

Gösteri için 150 dansçıyla 6 ay hazırlık yaptıklarını anlatan Karakuş, "Bu seneki programımız kadın odaklı. Kadının toplumdaki rollerinin tamamını işliyoruz. Kadının ezilmişliğini, dışlanmışlığını, barışçıllığını, analığını, her türlü rolünü dans diliyle anlatmaya çalıştık." dedi.

Hacettepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi İpek Bilgin ise 2019'dan bu yana HÜYHAD'da dans ettiğini belirterek, "Burası heyecanlı ve keyif aldığım bir ortam. İş hayatının yoğun temposunda özellikle yoğun ders çalıştığım dönemlerde gerçekten benim için çok güzel bir nefes alma alanı oluyor." ifadesini kullandı.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları branşında görev yapan Uzman Doktor Yasemin Tulun da mesleği gereği çok yoğun çalıştığını, toplulukla dans etmenin kendisini iyi hissettirdiğini söyledi.