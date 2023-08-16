Habur Gümrük Kapısı'nda 245 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Habur Gümrük Kapısı'na gelen bir tırda 245 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Habur Gümrük Kapısı'nda 245 kilogram metamfetamin yakalandı

ŞIRNAK - Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Habur Gümrük Kapısı'na gelen bir tıra yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 245 kilogram olan sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Irak'tan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Habur Gümrük Kapısı'na gelen bir tır narkotik suçlarla mücadele kapsamında şüpheli görülerek, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yakın takibe alınarak fiziki kontrole tabi tutuldu. Kontroller esnasında, yakıt deposunun vanalarının kapatılmış olduğu ve bu yolla deponun araçla olan bağlantısının kesildiği fark edildi. Yakıt deposunun içerisinde bulunan sıvı maddeden numune alınarak inceleme başlatıldı. Aramaya katılan narkotik dedektör köpeklerin söz konusu maddeye ayrı ayrı kuvvetli tepkiler verdiği görülürken, uyuşturucu madde tespit cihazı ve test kitleriyle yapılan analizler neticesinde söz konusu sıvı maddenin metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu ortaya çıkarıldı.

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından başarıyla gerçekleştirilen operasyon sonucunda 245 kilogram metamfetamine konuldu.

Olayla ilgili soruşturma Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.