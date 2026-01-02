Haberler

Asrın felaketinde ağır hasar alan Habib-i Neccar Camisi'nde ilk cuma

Güncelleme:
6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar gören Habib-i Neccar Camisi, aslına uygun yapılan çalışmalar sonrası tekrar ibadete açıldı ve ilk cuma namazı kılındı.

HATAY'ın Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan Habib-i Neccar Camisi, aslına uygun yapılan çalışmalar sonrası tekrar ibadete açıldı. Camide bugün çalışmalar sonrası ilk cuma namazı kılındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan, milattan sonra 7'nci yüzyıla uzanan geçmişi ile tarihe tanıklık eden, Anadolu'nun ilk camisi olarak kabul edilen Habib-i Neccar Camisi, aslına uygun yapılan çalışmalar sonrası tekrar ibadete açıldı. Anadolu'da İslam'ın ilk izlerini taşıyan camide, ilk cuma namazı İl Müftüsü Mevlüt Topçu tarafından kıldırıldı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın da iştirak ettiği namaza vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Cuma namazının ardından çeşitli kurumlar tarafından vatandaşlara ikramlar dağıtıldı.

