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Haaretz: İsrailli hakimler uluslararası yaptırım korkusuyla Hamas yargılamalarından kaçınıyor

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İsrail'de askeri hakimlerin, 7 Ekim 2023 saldırılarına katılan Hamas mensuplarını yargılayacak özel mahkemede görev almaktan uluslararası yaptırımlar ve güvenlik endişeleri nedeniyle çekindiği bildirildi.

İsrail'de askeri hakimlerin, 7 Ekim 2023 saldırılarına katılan Hamas mensuplarını yargılayacak özel mahkemede görev almaktan uluslararası yaptırımlar ve güvenlik endişeleri nedeniyle çekindiği bildirildi.

İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre, askeri mahkemelerdeki bazı hakimler kapalı görüşmelerde, söz konusu yargılamaları üstlenmelerinin kendilerini farklı ülkelerin yaptırımlarına maruz bırakabileceğini ve bu ülkelere girişlerinin engellenebileceğini belirtti.

Yargı kaynaklarına dayandırılan haberde, İsrail askeri mahkemelerindeki hakimlerin halihazırda Körfez ülkelerinde ikamet etmelerinin veya bu ülkeler üzerinden seyahat etmelerinin yasak olduğu hatırlatıldı.

Kaynaklar, kamuoyuna açık şekilde yürütülmesi beklenen duruşmaların hakimlere yönelik ek kısıtlamalara yol açmasından endişe duyulduğunu aktardı.

Haberde ayrıca, yargılamaları yürütecek hakimlerin kişisel güvenliklerinin de bir diğer endişe kaynağı olduğu, bu kişilerin üst düzey yetkilileri korumakla görevli birim tarafından korunacağı kaydedildi.

İsrail meclisi, mayıs ayında 7 Ekim saldırılarına katılanların yargılanması amacıyla özel bir mahkeme kurulmasını öngören yasayı onaylamıştı.

Kaynak: AA
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