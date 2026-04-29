Haaretz: İsrail ordusu ve emniyetindeki intiharlar son 15 yılın en yüksek seviyesinde

İsrail ordusu ve emniyetinde Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı Ekim 2023'ten sonra intiharlar ciddi şekilde artarak son 15 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, vakalar asker ve polislerin ruh sağlığındaki bozukluğu gözler önüne seriyor.

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre, 2010'da ordu ve emniyet mensupları arasında intihar edenlerin sayısı 28 iken, 2011'de bu sayı 21 olarak kayıtlara geçti.

Ekim 2023'ten önceki 10 yılda, ordudaki yıllık ortalama intihar sayısı 12 olarak kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılara başladığı Ekim 2023'ten sonra ise hem orduda hem de emniyet birimlerinde intihar vakaları artış gösterdi.

Buna göre, 2023'te intihar vakaları 17 olurken, bunların 7'si Ekim-Aralık 2023 arasında gerçekleşti.

Polis ve askerler arasında 2024'te 21 ve 2025'te 22 olan intihar vakaları, son 15 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Artan vakalar, asker ve polislerin ruh sağlığındaki bozukluğu gözler önüne serdi.

Öte yandan, gazetenin elde ettiği bilgilere göre, 2026'da 6'sı nisan ayında olmak üzere 12 asker ve polis intihar etti.

"Bu durum (intiharlar), kelimenin tam anlamıyla elimizde patladı"

Gazeteye konuşan adı açıklanmayan bir ordu yetkilisi, "Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar başladığında durumun kontrol altında olduğunu sanıyorduk fakat bu durum (intiharlar) kelimenin tam anlamıyla elimizde patladı." ifadelerini kullandı.

Haaretz'e konuşan ruh sağlığı uzmanları da Nisan 2026'daki intihar vakalarına dikkati çekerek, önceki yılların aynı dönemlerinde bu denli bir artış gözlemlemediklerini belirtti.

Uzmanlar, nisandaki artışın, ordu tarafından askerlere sağlanan ruh sağlığı desteğinin daraltılması nedeniyle yaşandığını iddia ediyor.

Ordu, Şubat 2026'da yedek askerlerin terhis olmadan önce aldıkları "psikolojik destek ve sivil hayata hazırlık" toplantılarını tamamen iptal etti.

İran ile yaşanan savaştan sonra savunma bütçesi artınca, ordu bu destek programlarını tekrar başlattı. Ancak bu karar kağıt üzerinde kaldı çünkü destekler her birliğe ulaştırılmadı.

Özellikle çatışmaların yoğun olduğu kuzey sınırı ile işgal altındaki Batı Şeria gibi bölgelerde görev yapan askerler, son haftalarda hiçbir psikolog veya uzmanla görüşmeden, yaşadıkları travmalarla evlerine gönderildi.

Askerler, yakın çevrelerine "savaşın dehşetine artık dayanamadıklarını" söylüyor

İntiharların en temel nedeni, askerlerin özellikle Gazze Şeridi'nde tanık oldukları yıkım ve ağır travmalar. Bazı askerlerin çevresine "savaşın dehşetine artık dayanamadığını" söylediği ve bu sebeple intihar ettiği belirtiliyor.

Yedioth Ahronoth gazetesi, 24 Kasım 2025'te İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırım nedeniyle ülkede büyük bir psikolojik çöküş yaşandığını, uyuşturucu bağımlılığında ciddi artış görüldüğünü yazmıştı.

Haberde, "Aralarında çok sayıda askerin de bulunduğu 2 milyon İsrailli psikolojik yardıma ihtiyaç duyuyor. Uyuşturucu bağımlılarının sayısında keskin bir artış yaşanıyor; aileler ve bütün topluluklar parçalanıyor." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk 72 bin 568 kişi hayatını kaybetti, 172 bin 338 kişi yaralandı.