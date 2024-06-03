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GÜZELYURT'TA AK PARTİ KAZANDI

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Güzelyurt ilçesinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti Güzelyurt Belediye Başkanlığını, MHP ise Sağlık Belde Belediye Başkanlığını kazandı.

GÜZELYURT'TA AK PARTİ KAZANDI

YÜKSEK Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı sonrası Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi ile merkeze bağlı Sağlık beldesinde seçmenler, dün belediye başkanlarını belirlemek için bir kez daha sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçları göre Güzelyurt Belediye Başkanlığını Ak Parti, Sağlık Belde Belediye Başkanlığına da MHP kazandı.

2032 seçmenin bulunduğu Güzelyurt'ta kesin olmayan sonuçlara göre mevcut belediye başkanı AK Parti adayı Ünal Demircioğlu 873 oy, İYİ Parti adayı Hazım Turan 580 oy aldı. Bu sonuçlara göre AK Parti adayı Demircioğlu, belediye başkanlığını kazandı.

1784 seçmen bulunan merkeze bağlı Sağlık beldesinde ise MHP adayı Abdullah Tosun 806 oy, AK Parti'nin adayı Mehmet Yiğit 748 oy aldı. Tosun, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığına seçilen isim oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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