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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kadının silahla öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4. duruşmasına hakkında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kadına karşı kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "iş yeri dokunulmazlığını ihlal" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açılan tutuklu sanık Halit D, maktul Nagihan Karadeniz'in yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekiliyle taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık, maktulle 2023 yılında tanıştıklarını ve sevgili olduklarını anlattı.

Daha sonra ayrıldıklarını, maktulün başka bir eve taşındığını belirten Halit D. tesadüfen görüp kapısına yiyecek bir şeyler bıraktıktan sonra maktulün görüştüğü yeni kişi tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü.

Halit D. kendisini arayan kişilerin ailesini hedef aldığını iddia ederek, olay günü bu durumu görüşmek üzere silahını alarak maktulün işlettiği güzellik merkezine gittiğini ifade etti.

İçeri girdiğinde çalışanı ve müşteriyi dışarı çıkardığını, maktulün yanına geçtiğini anlatan Halit D. "Nagihan hanımla karşı karşıya geldik. 'Çocuklarımı ele verdin' dedim. Bayağı bir konuştuk. Daha sonra ilişki yaşadığı Fırat'ı çağırdık. Ben yüz yüze gelmek istedim. Ailemle ilgili yükü üzerimden atmak istedim. Nagihan üzerime geliyordu. 'Sana zarar vermeyeceğim' dedim." diye konuştu.

Halit D. daha sonra kapıya Fırat D. ile kendisini tehdit ettiğini düşündüğü birkaç kişinin daha geldiğini dile getirerek, bu kişilerin kendisine kapıyı açmasını ve onu öldüreceklerini söylediğini ileri sürdü.

Bu sırada Nagihan Karadeniz'in dışarıya doğru "silahı var" diye bağırdığını belirten Halit D. "Sanki bir teröristmişim gibi davrandı. Ne yaptığımı bilmiyorum ama ateş ettiğimi hatırlıyorum. Tek hatırladığım Nagihan hanım düşmeden 'Beni vurdun ya' dedi." ifadelerini kullandı.

Sonrasında dışarı çıkmak için kapıya doğru ateş ettiğini, amacının kimseyi vurmak olmadığını dile getiren Halit D. çıkamayacağını anlayınca silahla kendisine de ateş ettiğini sözlerine ekledi.

Avukatların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Geçen mart ayında Konak Mahallesi Lefkoşe Caddesi'ndeki bir plazanın dördüncü katındaki güzellik merkezinde silah seslerini duyanlar, polise ihbarda bulunmuştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girmiş ve olay yerinde Nagihan Karadeniz ile Halit D'yi vurulmuş halde bulmuştu???????.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Nagihan Karadeniz yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Tedavisinin ardından tutuklanan Halit D. hakkında dava açılmış, yargılamanın başlamasının ardından sanık rahatsız olduğu gerekçesiyle ilk 3 duruşmada savunma yapmamıştı.

Kaynak: AA