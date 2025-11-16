GÜZELDERE GEÇİDİ'NDE KAR VE SİS ETKİLİ OLDU

Van'ın İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Sualtı Mahallesi ile Başkale- Van kara yolunun 60'ıncı kilometresindeki 2 bin 400 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar ve sis etkili oldu. Mahalle beyaza bürünürken, Güzeldere Geçidi'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü. Yetkililer, kar yağışı ve sisin etkili olduğu bölgede sürücülere dikkatli olma uyarısında bulundu. DHA)

Harun AKSU/BAŞKALE (Van),