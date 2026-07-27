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Filenin Sultanları'na Sanatlı Selam

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- Milli Eğitim Bakanlığının fuaye alanında sanatseverlerin beğenisine sunulan "Filenin Sultanları" temalı resim sergisinde, sporcuları ay-yıldızlı formalarıyla konu alan özgün eserler yer aldı

Güzel sanatlar liselerinde öğrenim gören öğrenciler ile öğretmenlerinin hazırladığı "Filenin Sultanları" temalı resim sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, güzel sanatlar liselerinde öğrenim gören öğrenciler ile öğretmenlerin eserlerine ilham verdi.

Bu kapsamda Bakanlığın fuaye alanında sanatseverlerin beğenisine sunulan "Filenin Sultanları" temalı resim sergisinde, sporcuları ay-yıldızlı formalarıyla konu alan özgün eserler yer aldı.

Öğrenci ve öğretmenlerin farklı teknik ve estetik yaklaşımlarla hazırladığı çalışmalar, "Filenin Sultanları"nın azmini, mücadele ruhunu ve elde ettiği başarıyı sanatın evrensel diliyle yorumladı.

Milli takımın başarılarından esinlenerek hazırlanan eserler, sporun birleştirici yönünü ve ortak değerler etrafında buluşmanın önemini güçlü bir görsel anlatımla yansıttı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin erdem-değer-eylem yaklaşımı doğrultusunda gerçekleştirilen sergi, öğrencilerin milli başarıları sanatsal bakış açısıyla yorumlamalarına, estetik duyarlılıklarını geliştirmelerine ve milli birlik, beraberlik ile aidiyet duygularını pekiştirmelerine katkı sağladı.

Kaynak: AA
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