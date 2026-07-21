Guyana açıklarında feribotun alabora olduğu kazada ölü sayısı 41'e yükseldi

Güney Amerika ülkesi Guyana'da feribotun alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e çıktığı bildirildi.

Guyana Başbakanı Mark Phillips, alabora olan MV Barima feribotundaki can kaybına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Phillips, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e, kurtarılanların sayısının da 77'ye yükseldiğini ifade etti.

Feribotun alabora olması sonucu kaybolanlar için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Phillips, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını aktardı.

Phillips, resmi kayıtlarda feribotta 133 yolcu bulunduğunun yer aldığını, ancak yapılan incelemelerde gemide 18'i mürettebat olmak üzere toplam 179 kişinin bulunduğunun belirlendiğini söyledi.

MV Barima feribotu, Georgetown'dan Port Kaituma'ya yaptığı sefer sırasında 19 Temmuz'da alabora olmuştu.