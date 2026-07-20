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Guyana açıklarında feribotun alabora olduğu kazada ölü sayısı 10'a çıktı

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Güney Amerika ülkesi Guyana'da 133 kişiyi taşıyan MV Barima feribotunun alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a, kurtarılanların sayısı ise 67'ye yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları genişletilerek sürdürülüyor.

Güney Amerika ülkesi Guyana'da 133 kişiyi taşıyan feribotun alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Guyana hükümetinden yapılan açıklamada, MV Barima feribotunun dün başkent Georgetown'dan Port Kaituma'ya yaptığı sefer sırasında alabora olduğu kazada can kaybının arttığı bildirildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a, kurtarılanların sayısının ise 67'ye yükseldiği belirtilerek, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Guyana basınında yer alan haberlere göre, 133 kişinin bulunduğu feribot, mürettebatıyla birlikte Georgetown'dan hareket ederek deniz yolculuğunun ardından nehir güzergahını izleyip ormanlık alanda bulunan Port Kaituma'ya ulaşmayı hedefliyordu.

Arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü alanın 400 kilometrekareden 1070 kilometrekareye çıkarıldığı, bölgeyi iyi tanıyan yerel balıkçıların da ekiplere destek verdiği bildirildi.

MV Barima feribotu, Georgetown'dan Port Kaituma'ya yaptığı sefer sırasında dün alabora olmuştu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
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