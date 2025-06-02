Guyana, BMGK Başkanlığına Geçti

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) haziran ayı dönem başkanlığı, Güney Amerika ülkesi Guyana'ya geçti.

Guyana'nın BM Daimi Temsilcisi Carolyn Rodrigues-Birkett, ülkesinin başkanlığı dönemindeki BMGK programını açıklamak için basın toplantısı düzenledi.

Rodrigues-Birkett, bir ay sürecek başkanlıkları döneminde başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere çatışma bölgelerinde çocukların korunması, çatışmaların önlenmesi ile barış ve güvenlik konularına odaklanacaklarını belirtti.

Filistin'deki gelişmelerle ilgili bir soru üzerine Rodrigues-Birkett, "Guyana, Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi'nin kurucu üyelerinden biridir. Dolayısıyla bu konudaki savunuculuğumuz, işgalin yanlış olduğuna, sömürgeleştirmenin yanlış olduğuna ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının kullanılması gerektiğine olan inancımıza dayanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Rodrigues-Birkett, Filistin devletiyle ilgili bu ay New York'ta yapılacak konferansın da iki devletli çözümde ilerleme sağlanmasına vesile olmasını umduklarını kaydederek, "Bir halkın vatanı yoksa güvenlik garantisi olamaz ve bu şiddet döngüsü devam eder." diye konuştu.

BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı temmuz ayında Guyana'dan Pakistan'a geçecek.