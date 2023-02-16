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Güvenlik korucusu enkazda bulduğu altın takıları sahibinin yakınına teslim etti

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan güvenlik korucusu Zübeyir Babat, enkazda bulduğu altın takıları sahibinin yakınına teslim etti.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenlik korucusu olarak görev yapan Babat, depremlerin ardından gerekli izinleri alarak arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere büyük yıkımın yaşandığı Nurdağı'na gitti.

ENKAZDA ALTIN TAKILAR BULDU

Burada bulunduğu ekiple çalışmalarda yer alan Babat, CCK Apartmanı'nın enkazında altın takılar buldu. Babat'ın bulduğu altın bilezik, kolye, 2 altın yüzük ve küpeden oluşan ziynet eşyalarının enkazdan yaralı çıkarılarak hastanede tedavi altına alınan Rabia Kaya'ya ait olduğu belirlendi.

AĞABEYİNE TESLİM ETTİ

Jandarma gözetiminde güvenlik korucusu, altınları Kaya'nın ağabeyi Ahmet Kılıç'a teslim etti. Depremzede Kılıç, örnek davranışından dolayı Babat'a teşekkür etti.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Gaziantep Şırnak Güncel Haberler

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