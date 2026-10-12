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Güvenlik kaynakları PKK/KCK'nın Kuzey Irak'ta 4 barınma alanını boşalttığını açıkladı

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Güvenlik kaynakları PKK/KCK'nın Kuzey Irak'ta 4 barınma alanını boşalttığını açıkladı Haber Videosunu İzle
Güvenlik kaynakları PKK/KCK'nın Kuzey Irak'ta 4 barınma alanını boşalttığını açıkladı
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Güvenlik kaynakları, PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki Hebat, Yajk, Sabri ve Sason barınma alanlarını 8 Ekim 2026 itibarıyla boşalttığını açıkladı. Açıklamada, sürecin kararlılıkla sürdüğü, yasadan yararlanarak dönecek örgüt mensuplarıyla toplumsal uzlaşı sağlanacağı belirtildi.

GÜVENLİK kaynakları, PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyinde bulunan Hebat, Yajk, Sabri ve Sason barınma alanlarını 8 Ekim itibarıyla boşalttığını açıkladı.

Güvenlik kaynaklarından yapılan yazılı açıklamada, "Bölgedeki istikrarın sağlanması ve Kürt-Türk kardeşliğinin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi vizyonu, kararlı ve tavizsiz bir şekilde sürdürülmektedir. Yürütülen bu çok boyutlu süreç, ülkemizin geleceği adına tarihi bir dönüm noktası teşkil etmektedir. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesinin bir parçası olarak, ülkemizin güvenliği açısından çatışma riski bulunan barınma alanlarının boşaltılmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; PKK/KCK, Irak'ın kuzeyinde Metina alanı Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını (Hebat, Yajk, Sabri ve Sason), 8 Ekim 2026 tarihi itibarıyla boşaltılmıştır. Yaşanan bu gelişme, sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olmuştur. PKK/KCK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılması akabinde sürecin ilerleyen aşamalarında, yasadan yararlanarak ülkemize geri dönecek örgüt mensupları ile toplumsal uzlaşı sağlanacaktır" denildi.

Eğitim, ekonomi gibi pek çok alanda yürütülecek bütünleşik programlarla, PKK/KCK mensuplarının toplumla entegrasyonunun sağlanmasının hedeflendiği belirtilerek, "Söz konusu gelişmeler ile ülkemizin iç barışı kalıcı olarak tesis edilmeye devam edilecektir. Sürecin başarıya ulaşmasıyla birlikte Türk-Kürt kardeşliği temelinde toplumun tüm kesimleri el ele vererek birlikte barış ve huzur içinde ülkemizin her köşesinde yaşayacaktır. Mili dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi ve bölgedeki istikrarın güçlendirilmesi misyonu çerçevesinde atılan her adım milletimizin hak ettiği huzur dolu yarınların müjdecisi olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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