Guterres: Hürmüz Boğazı'nın Uzun Süre Kapalı Kalması Küresel Ekonomi İçin Yıkıcı Sonuçlar Doğurabilir

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 1 Mayıs (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi, 30 Nisan 2026.

Guterres, perşembe günü yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'ndaki uzun süreli aksamaların yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada, boğazın yıl sonuna kadar kapalı kalması durumunda ortaya çıkabilecek en kötü senaryoda, küresel enflasyonun yüzde 6'nın üzerine çıkacağı ve büyüme oranının yüzde 2'ye gerileyeceği belirtildi.

Guterres, "Özellikle dünyanın en savunmasız kesimleri büyük acılar yaşayacak. Ayrıca insanlar, ekonomi ile siyasi ve sosyal istikrar üzerinde ciddi etkiler yaratacak küresel bir durgunluk ihtimaliyle karşı karşıya kalacak" ifadelerini kullandı. (Mark Garten/BM Fotoğrafı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

