Haberler

Guterres: Hürmüz Boğazı'nın Uzun Süre Kapalı Kalması Küresel Ekonomi İçin Yıkıcı Sonuçlar Doğurabilir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 1 Mayıs (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi, 30 Nisan 2026. Guterres, perşembe günü yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'ndaki uzun süreli aksamaların yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 1 Mayıs (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi, 30 Nisan 2026.

Guterres, perşembe günü yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'ndaki uzun süreli aksamaların yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada, boğazın yıl sonuna kadar kapalı kalması durumunda ortaya çıkabilecek en kötü senaryoda, küresel enflasyonun yüzde 6'nın üzerine çıkacağı ve büyüme oranının yüzde 2'ye gerileyeceği belirtildi.

Guterres, "Özellikle dünyanın en savunmasız kesimleri büyük acılar yaşayacak. Ayrıca insanlar, ekonomi ile siyasi ve sosyal istikrar üzerinde ciddi etkiler yaratacak küresel bir durgunluk ihtimaliyle karşı karşıya kalacak" ifadelerini kullandı. (Mark Garten/BM Fotoğrafı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua
İran'dan bomba iddia: ABD'nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı

Bu rakam doğruysa Trump savaşa girdiğine bin pişman olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

Dünya devinden Barış Alper bombası

Ve güle güle Barış Alper! İşte hayranı olan dev takım

Belindeki tabancayı düzeltirken hem kendini hem kasiyeri vurdu

Ölümcül hata anbean kamerada
Ederson'a Fenerbahçe'nin büyüklüğünü öğretecek darbe takımdan geldi

Fener kariyeri bitiyor!

Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

Japonya'nın yene müdahale sinyali küresel piyasaları sarstı

Piyasaları sarsan Japonya hamlesi
Yasadaki açığı buldu, kendi krallığını ilan etti: Kan dökmedim

Sistemdeki açığı buldu, kendi krallığını ilan etti