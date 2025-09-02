Gürsel Tekin, CHP'den İhraç Kararını Kabul Etmiyor

(ANKARA) - Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin, CHP'den ihraç edilmesine ilişkin, "Ben bu kararı kabul etmiyorum. Bana sormadan benim ifademi almadan, ben bir savunma yapmadan beni ihraç edemezsiniz" dedi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilen Tekin, görevi kabul edeceğini beyan etmesinin ardından CHP tarafından ihracına karar verildi.

Tekin, ihraç kararına ilişkin TV100'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu kararı kabul etmiyorum. AK Parti yargısı diye bağırıyorsunuz siz daha beter durumdasınız. Bana sormadan benim ifademi almadan, ben bir savunma yapmadan beni ihraç edemezsiniz. Disiplin kuruluna veremezsiniz."