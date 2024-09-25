Gürpınar'da Mevlid-i Nebi Haftası Konferansı Düzenlendi
Van'ın Gürpınar ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen 'Peygamberimiz ve şahsiyet inşası' konferansı, din görevlileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.
Van'ın Gürpınar ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konferansı düzenlendi.
İlçe Müftülüğü tarafından Burhan Öner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen konferans, Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı.
Sinevizyon gösteriminin yapıldığı konferansta, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Selim Aslan, "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu sunum yaptı.
Konferansa, Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem, din görevlileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.