Güroymak'ta Ramazan Ayı Öncesi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Bitlis'in Güroymak ilçesinde, ilçe ve köylerde görev yapan din görevlileriyle ramazan ayı öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda irşat hizmetleri ve camilerde alınması gereken tedbirler ele alındı.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde ramazan ayı öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı.
İlçe Müftülüğü tarafından ilçe ve köylerde görev yapan din görevlileriyle toplantı gerçekleştirildi.
Bilgi Evi konferans salonunda yapılan toplantıda irşat hizmetleri ve camilerde alınması gereken tedbirler görüşüldü.
Toplantıya Müftü Murat Demir ve Din Hizmetleri Uzmanı Mehmet Çelik katıldı.