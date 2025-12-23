Haberler

Güroymak'ta koordinasyon, istişare ve muhtarlar toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Vali Ahmet Karakaya başkanlığında düzenlenen toplantıda, muhtarlar ve il müdürleri yıllık hizmetleri ve gelecek projelerini değerlendirdi. Vatandaşların ihtiyaçları önceliklendirilerek notları alındı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, Vali Ahmet Karakaya başkanlığında "İlçe Koordinasyon, İstişare ve Muhtarlar" toplantısı düzenlendi.

Anadolu Lisesi konferans salonunda yapılan toplantıda konuşan Vali Karakaya, il müdürleri ve bölge müdürlüğü temsilcileriyle ilçedeki çalışmalar ve proje aşamasındaki yatırımları değerlendireceklerini söyledi.

Son bir yılda gerçekleştirilen hizmetlerle 2025 yılında planlanan projeleri muhtarlarla paylaşacaklarını bildiren Karakaya, "Talep ve sorunları ilgili kurumlarla değerlendirerek notlarımızı alacağız. Öncelik sırasına göre vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için gayret gösterilecektir." dedi.

Muhtarların kamu kurumlarıyla koordinasyon içinde çalıştığını belirten Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun ise ilçenin genel durumu hakkında bilgi verdi.

Uzun, koordinasyon ve istişare toplantısının düzenlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Muhtarların talep ve önerilerini dile getirmesiyle son bulan toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Belediye Başkan Vekili Erdoğan Oran, Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, Gölbaşı Belediye Başkanı Hikmet Kardaş, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA / Filit Gülelçin - Güncel
Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu

Yeni asgari ücret belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Eski eşini 55 kez bıçakla darbesiyle öldürdü, Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Eski eşini 55 bıçak darbesiyle öldüren adamı savunması da kurtaramadı
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Konyaspor, Berkan Kutlu ile anlaşmaya vardı

Konyaspor mutlu sona ulaştı! Galatasaray'dan transfer
Husumetlisini öldüren sanık müebbete mahkum oldu

"Öldürmek istememiştim" dedi ama müebbet hapse mahkum oldu