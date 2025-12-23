Güroymak'ta koordinasyon, istişare ve muhtarlar toplantısı yapıldı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, Vali Ahmet Karakaya başkanlığında "İlçe Koordinasyon, İstişare ve Muhtarlar" toplantısı düzenlendi.

Anadolu Lisesi konferans salonunda yapılan toplantıda konuşan Vali Karakaya, il müdürleri ve bölge müdürlüğü temsilcileriyle ilçedeki çalışmalar ve proje aşamasındaki yatırımları değerlendireceklerini söyledi.

Son bir yılda gerçekleştirilen hizmetlerle 2025 yılında planlanan projeleri muhtarlarla paylaşacaklarını bildiren Karakaya, "Talep ve sorunları ilgili kurumlarla değerlendirerek notlarımızı alacağız. Öncelik sırasına göre vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için gayret gösterilecektir." dedi.

Muhtarların kamu kurumlarıyla koordinasyon içinde çalıştığını belirten Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun ise ilçenin genel durumu hakkında bilgi verdi.

Uzun, koordinasyon ve istişare toplantısının düzenlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Muhtarların talep ve önerilerini dile getirmesiyle son bulan toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Belediye Başkan Vekili Erdoğan Oran, Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, Gölbaşı Belediye Başkanı Hikmet Kardaş, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.