Güroymak'ta Engellilere Akülü Tekerlekli Sandalye Dağıtıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, 5 engelliye akülü tekerlekli sandalye dağıtıldı. İyilik Ailesi Derneği gönüllüleri, ihtiyaç sahibi engellilere yardımcı olmaya devam edeceklerini belirtti.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 5 engelliye akülü tekerlekli sandalye verildi.

AK Parti İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen programda, gönüllülerden temin edilen akülü tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahibi engellilere ulaştırıldı.

İyilik Ailesi Derneği gönüllüsü Tolga Baysal, engellilere yardım etmeye devam edeceklerini söyledi.

Baysal, "Tatvan'da 20 akülü tekerlekli sandalye dağıtımı yaptık. Hizan'da da teslimatlar gerçekleştirdik. Şimdi de Güroymak'tayız. İlk etapta 5 dağıtım yaptık, inşallah devamı gelecek." dedi.

Programa, AK Parti İlçe Başkanı Nihat Yavuz ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Vahit Orak katıldı.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
Icardi'nin sevgilisi tercih ettiği kostümle sıcak havaya meydan okudu! Gören bir daha baktı

Tercih ettiği kostümle sıcak havaya adeta meydan okudu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bavulunu bile topladı! Galatasaraylıların sahada görmek istemediği futbolcu gidiyor

Galatasaraylıların sahada görmek istemediği futbolcu gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.