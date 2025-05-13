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Güroymak'ta Altyapı ve İmar Yolu Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Güroymak'ta Altyapı ve İmar Yolu Çalışmaları Hızla Devam Ediyor
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde yeni yerleşim bölgelerinde altyapı ve imar yolu açma çalışmaları sürüyor. Belediye Başkanı Eşref Mutlu, artan nüfusa paralel olarak hizmet alanlarını genişleteceklerini açıkladı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, bazı mahallelerde başlatılan altyapı ve yeni imar yolu açma çalışmaları devam ediyor.

Güroymak Belediyesi, yeni yerleşim bölgelerinde yol ve altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şirintepe Mahallesi'nde imar yollarının açılması ve altyapı düzenlemesi yapıyor.

Belediye Başkanı Eşref Mutlu, sürekli büyüyen ilçede buna paralel olarak hizmet alanlarını da genişletmek zorunda olduklarını söyledi.

Yeni konut alanlarının oluştuğu bölgelerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için altyapı ve imar yollarının açılmasına büyük önem verdiklerini belirten Mutlu, "Şirintepe Mahallemiz, son dönemde nüfus artışıyla dikkati çekiyor. Bu nedenle altyapı ve ulaşım çalışmalarını hızlandırdık." dedi.

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise belediyeye teşekkür etti.

Kaynak: AA / Filit Gülelçin - Güncel
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