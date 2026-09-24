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Gürlek, adliyelerde dijital güvenlik ve dezenformasyon büroları kurulacağını açıkladı

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Gürlek, adliyelerde dijital güvenlik ve dezenformasyon büroları kurulacağını açıkladı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele büroları kurulacağını açıkladı. 175 ağır ceza merkezi başsavcılığına gönderilen yazıyla duyurulan yapılanma, dijital suç içerikleriyle mücadelede savcıların işlemlerini hızlandıracak.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde "Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları" kurulacağını açıkladı. Gürlek, yeni yapılanmayla dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetlerin uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarınca izleneceğini, şüphelilerin tespiti ve gerekli adli işlemlerin daha hızlı yürütüleceğini belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siber ortamda suçla mücadelenin daha hızlı, etkin ve koordineli hale getirilmesi amacıyla adliyelerde yeni bürolar kurulacağını duyurdu.

Gürlek, Adalet Bakanlığı olarak 175 ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığına gönderilen yazıyla, adliyelerde "Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları" kurulacağını bildirdi.

Yeni yapılanmayla çocukları ve gençleri suça, şiddete ve istismara yönlendiren, vatandaşların özel hayatını, kişilik haklarını, can ve mal güvenliğini hedef alan dijital içeriklere karşı adli kapasitenin güçlendirileceğini belirten Gürlek, dijital mecralardaki suç içerikleri ile suça teşvik eden faaliyetlerin uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarınca yakından izleneceğini kaydetti.

Gürlek, şüphelilerin tespiti, gerekli adli işlemlerin başlatılması ve hukuka aykırı içeriklere müdahale süreçlerinin daha hızlı yürütüleceğini ifade etti.

Kamuoyunu kasıtlı şekilde yanıltan, toplum huzurunu ve kamu düzenini bozmaya yönelik suç niteliğindeki dezenformasyon faaliyetleriyle mücadelede kurumlar arası koordinasyonun da güçlendirileceğini belirten Gürlek, "Çocuklarımızı koruyan, vatandaşlarımızın haklarını güvence altına alan; kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü dijital alanda da hakim kılan etkin bir adalet anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA
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