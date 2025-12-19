Gürcü yazarlar, 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu

Gürcü yazar ve şairler, bu yıl "Edebiyatın Her Hali" temasıyla gerçekleştirilen "42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı"nda okurlarıyla bir araya geldi.

Gürcü edebiyatının genç kuşak yazar ve şairlerinden İrakli Kakabadze, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 yıldır İstanbul'da yaşadığını belirterek, "Bu sene fuara Gürcistan'dan Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı ve Intelekti Publishing'ten yayıncımız Gvantsa Jobava geldi. Sadece bizim kitaplarımız değil, Gürcistan'dan da birçok yazarın kitabı burada sergileniyor." dedi.

Kakabadze, fuarda kendisinin kaleme aldığı ve Türkçeye çevrilen "Çıkış Kitabı"nı tanıttığını söyleyerek, "Bu küçük bir roman. Rusya-Gürcistan savaşı sırasında 11 yaşındaki bir çocuğun hikayesini anlatıyor." diye konuştu.

Fuara ilk kez katıldığını dile getiren Kakabadze, "Organizasyon çok güzel, çok kalabalık ve çok başarılı. Okullardan öğrenciler, öğretmenler geliyor. Edebiyata gerçekten ilgililer. Biz de bundan çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

" Edebiyat, yazı, söz, bizi birleştiren ve zenginleştiren bir şey"

Uzun süredir İstanbul'da yaşayan yazar Salome Benidze ise Türkçeye çevrilen "Maro" adlı kitabıyla fuara katıldığını belirterek, kitapta 1921'de Kızıl Ordu'nun Gürcistan'ı işgali sırasında öldürülen genç Gürcü kadın Maro Makashvili'yi odağına aldığını söyledi.

Benidze, Makashvili'nin kendileri için bir ulusal kahraman olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Maro Makashvili, biz Gürcüler için iki önemli değeri temsil ediyor. Kendisi hem kadın hem de bir bağımsızlık savaşçısı. İşgal sırasında 19 yaşındayken öldürüldü. Kitapta pek çok farklı üsluptan yararlandım. Aslında bu bir oyun ama içerisinde şiir de var. Roman ögelerinden de yararlandım."

Fuardan da çok etkilendiğinin altını çizen Benidze, "İlk gelişim ama gerçekten çok etkilendim. Çünkü edebiyat, yazı, söz bizi birleştiren ve zenginleştiren bir şey. Bu kitap fuarında da bir çatı altında bunları fazlasıyla görüyoruz. En önemlisi de Gürcü bir kadın olarak Gürcü bir kahramanı kaleme almam ve onu buradaki kadınlara anlatabilmek benim için çok özel." ifadelerini kullandı.