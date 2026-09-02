Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi: Kırmızı bültenle aranan 22 şahıs Gürcistan'da yakalandı, 11'i Türkiye'ye iade edildi

İçişleri Bakanı Çiftçi: Kırmızı bültenle aranan 22 şahıs Gürcistan'da yakalandı, 11'i Türkiye'ye iade edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan makamlarıyla ortaklaşa düzenlenen operasyonda kırmızı bültenle aranan 22 şahsın yakalandığını, bunlardan 11'inin Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi. Diğer 11 şahsın ise Gürcistan'da cezalarını tamamladıktan sonra iade edileceğini belirten Çiftçi, suçluların hiçbir ülkeye sığınarak Türk adaletinden kaçamayacağını, dünyanın neresine giderlerse gitsinler takip edilip yakalanacaklarını vurguladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "Gürcistan makamlarıyla polis teşkilatımızın gerçekleştirdiği ortak operasyonla, kırmızı bültenle aradığımız 22 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 11'i ülkemize iade edildi" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gürcistan makamlarıyla polis teşkilatımızın gerçekleştirdiği ortak operasyonla, kırmızı bültenle aradığımız 22 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 11'i ülkemize iade edildi. Gürcistan'da işledikleri suçlar nedeniyle cezaevinde bulunan diğer 11 şahsın da cezalarını tamamlamalarının ardından ülkemize iadeleri sağlanacak. Bizim anlayışımız nettir; hiçbir ülke, başka bir ülkenin güvenliğini tehdit eden suçlular için güvenli bir bahçe olmamalıdır. Ülkemizde suç işleyip yurt dışına kaçanlar, başka ülkelere sığınarak Türk adaletinden kurtulabileceklerini sanmasınlar. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler, hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar; takip edeceğiz, yakalayacağız ve Türk adaletine teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli

Erdoğan'dan Yunanistan'a ültimatom gibi uyarı
Özel ve Kılıçdaroğlu'nun sıcak selamlaşması

Yeni Partilileri çıldırtan görüntü!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Başörtülü garson beni korkutuyor' dedi, kafe müdürü tarafından yaka paça dışarı atıldı

"Başörtülü garson beni korkutuyor" dedi, yaka paça dışarı atıldı
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku

Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! Bunu yapan memurlar yandı

18 ilçede koltuklar değişti! Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar

Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar
Süper Lig devinden bir bomba daha! Anlaşma tamam geliyor

Süper Lig devinden bir transfer daha! Anlaşma tamam geliyor
Yapay zekadan bomba Süper Lig şampiyonluk tahmini! 3 puan farkla...

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Cep telefonu alacaklara kötü haber! Bir dönem resmen sona eriyor

Cep telefonu alacaklara kötü haber! Bir dönem resmen sona eriyor
Babaları yaşındaki adamı darbedip telefon ve parasını gasp ettiler

Babaları yaşındaki adamı darbedip gasp ettiler