Gürcistan İstanbul Başkonsolosu Jishkariani'den KTSO'ya ziyaret

Gürcistan İstanbul Başkonsolosu Aleksandre Jishkariani, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasını (KTSO) ziyaret etti.

Ziyarette KTSO Başkan Yardımcısı Hüsnü Güngör Akarca, Jishkariani'ye kent hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akarca, Kırklareli'nin lojistik avantajları ve Avrupa'ya yakınlığıyla Gürcistanlı yatırımcılar için stratejik bir konumda olduğunu belirtti.

Jishkariani ise Türkiye ve Gürcistan arasındaki dostane ilişkilerin ekonomik alanda da güçlenerek ilerlediğini vurguladı.

Ziyarette, KTSO Meclis Üyesi Kadir Duran da bulundu.