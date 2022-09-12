Gürcistan'ın başkenti, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ilgi çekiyor

Türkiye'nin sınır komşularından Gürcistan'ın başkenti Tiflis, tarihi ve kültürel zenginlikleri ilgi görüyor.

Yaklaşık bin 500 yıl önce Kura nehrinin iki yakasında kurulan Tiflis, ülkeyi ziyaret eden her turistin neredeyse uğradığı bir kent.

Ülkenin en kalabalık kenti olan Tiflis'te en fazla ilgiyi Eski Tiflis'te bulunan tarihi ve turistik alanlar çekiyor.

Bölgede bulunan eski yapılar, karbonatlı maden suyuyla beslenen birçok hamamın bulunduğu Abanotubani, Narikala Kalesi, botanik bahçe, "Gürcistan'ın Annesi" olarak da bilinen Kartlis Deda heykeli ile çeşitli tarihi ve dini mekanlar, kente gelenlerin başlıca uğrak noktaları arasında yer alıyor.