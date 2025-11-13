Gürcistan'da düşen askeri uçakta şehit olan askerlerin naaşları Adli Tıp Kurumuna getirildi
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşları Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait "A400M" askeri kargo uçağı, askerlerin naaşını Tiflis'tten Türkiye'ye getirdi.
Uçak, Ankara Mürted Hava Meydanı'na iniş yaptıktan sonra şehitlerin naaşları cenaze aracına alınarak Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Adli Tıp Kurumunun önüne kadar uzanan güzergahta trafik polisleri, konvoyu asker selamıyla karşıladı.
Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Adli Tıp Kurumu önünde toplandı.
Şehitlerin naaşını taşıyan cenaze araçları kuruma giriş yaparken "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı.
Bazı polislerin ve vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.