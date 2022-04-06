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Gürcistan'da Bucha protestosu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki parlamento binası önünde, Ukrayna'nın Bucha ve diğer şehirlerindeki Rusya saldırısı protesto edildi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki parlamento binası önünde, Ukrayna'nın Bucha ve diğer şehirlerindeki Rusya saldırısı protesto edildi. Göstericiler, elleri arkadan bağlı şekilde parlamento binasının önünde yere yattı.

Ukrayna'nın Bucha kentindeki sivil ölümlerin ortaya çıkmasının ardından Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki parlamento binası önünde Rusya'nın sivilleri öldürmesi protesto edildi. Göstericiler, Bucha'da infaz edilen siviller gibi elleri arkadan bağlı şekilde parlamento binasının önünde yere yattı. Bazı göstericiler ise, bisiklet kullandığı sırada öldürülen sivilleri canlandırdı.

(İlkin Hüseynov/İHA)

Gürcistan'da Bucha protestosu

Gürcistan'da Bucha protestosu

Gürcistan'da Bucha protestosu

Gürcistan'da Bucha protestosu

Gürcistan'da Bucha protestosu

Gürcistan'da Bucha protestosu

Gürcistan'da Bucha protestosu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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