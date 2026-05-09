Gürcistan'da 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlandı

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze: - "300 bin Gürcü, faşizme karşı mücadelede can verdi, yüz binlerce Gürcü cephede savaştı"

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, eski Sovyetler Birliği ordusunun İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 81. yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü kutlandı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, Başbakan İrakli Kobakhidze ve hükümet yetkilileri, Tiflis'teki Gaziler, Kültür ve Dinlenme Parkı'nda düzenlenen törene katıldı.

Parkta, İkinci Dünya Savaşı'nda eski Sovyetler Birliği ordusunda yer alan bir Gürcü askerin anıtına çiçekler bırakan Kavelaşvili ile Kobakhidze, programa katılan İkinci Dünya Savaşı gazileri ile bir araya gelerek sohbet etti.

Daha sonra burada konuşan Başbakan Kobakhidze, savaşta hayatını kaybedenleri saygıyla andıklarını belirterek, "300 bin Gürcü faşizme karşı mücadelede can verdi, yüz binlerce Gürcü cephede savaştı." ifadesini kullandı.

Parktaki programa, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili ve Tiflis Belediyesi Başkanı Kakha Kaladze da katıldı.

Gürcistan'dan yaklaşık 700 bin kişinin, İkinci Dünya Savaşı'nda cepheye gittiği biliniyor.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
