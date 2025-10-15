Gürcistan Başbakanı, AGİT Başkanı ile Görüşmeyi İptal Etti

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, Tiflis'te düzenlenen Avrupa Birliği (AB) yanlısı ve hükümet karşıtı gösteride protestocularla bir araya gelen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile planlanan görüşmeyi iptal ettiği bildirildi.

Başbakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan'da resmi temaslarda bulunan AGİT Dönem Başkanı ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen'in dün gece başkent Tiflis'te düzenlenen hükümet karşıtı bir gösteriyi ziyaret ettiği belirtildi.

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'nin, Valtonen ile bugün yapılması planlanan ikili görüşmeyi iptal ettiği aktarılan açıklamada, "Başbakan, dün yasa dışı bir gösteriye katılması ve yalan beyanlarda bulunması nedeniyle Finlandiya Dışişleri Bakanı'yla planlanan görüşmeyi iptal etti." ifadesi kullanıldı.

Valtonen, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili ile düzenlenen ortak basın toplantısından sonra Tiflis'te Parlamento Binası'nın önünde gece saatlerinde düzenlenen hükümet karşıtı gösteriyi ziyaret etmişti.

Geçen yıldan bu yana devam eden ve onlarca kişinin katıldığı AB yanlısı gösteriye katılan Valtonen, burada bir süre göstericilerle sohbet etmiş ve desteklerini ifade etmişti.