Gürcistan-Azerbaycan Sınırında C130 Uçağı Düştü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında uçuş ekibi ile 20 personelin bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel