Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 8 kilo 136 gram uyuşturucu ele geçirildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yapılan aramada 8 kilo 136 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrükler Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, gümrük kapısında bir araçta arama yaptı.
Aracın tavan döşemelerine gizlenmiş vaziyette 7 kilo 600 gram afyon sakızı ile bir kişinin ayakkabı tabanına gizlenmiş 536 gram metamfetamin ele geçirildi.
Ekipler, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel