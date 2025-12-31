Haberler

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 8 kilo 136 gram uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yapılan aramada 8 kilo 136 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 8 kilo 136 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrükler Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, gümrük kapısında bir araçta arama yaptı.

Aracın tavan döşemelerine gizlenmiş vaziyette 7 kilo 600 gram afyon sakızı ile bir kişinin ayakkabı tabanına gizlenmiş 536 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ekipler, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'ın gözü Fenerbahçeli iki yıldızda

Transferde sıcak gelişme: Fenerbahçe'den iki yıldız birden
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı

8 kilo altın sevgiliden çıktı! Arabalara, evlere ve arsalara el kondu
Sergen Yalçın'ın gözü Fenerbahçeli iki yıldızda

Transferde sıcak gelişme: Fenerbahçe'den iki yıldız birden
Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'dan 'taharet musluğu' isyanı

Uzak Şehir oyuncusundan "taharet musluğu" isyanı
Süper Lig'de hoca değişim rekoru kırıldı

Süper Lig o konuda dünyanın en iyisi