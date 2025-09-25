Haberler

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo 798 Gram Ele Geçirildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yapılan kontrollerde, bir tırın dorsesinde 3 kilo 798 gram uyuşturucu madde bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu sürücüyü gözaltına aldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, bir tırın dorsesinde 3 kilo 798 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda şüpheli olarak durdurulan yabancı uyruklu bir kişiye ait tırın dorse bölümünde arama yaptı.

3 kilo 750 gram esrar ile 48 gram afyon sakızı ele geçiren ekipler, araç sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
