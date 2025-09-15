Gurbetçi Hüseyin Aykanat'tan Eşine Anlamlı Vefa

Aydın'ın Söke ilçesinde gurbetçi Hüseyin Aykanat, geçen yıl vefat eden eşi Perihan Aykanat'ın adını yaptırdığı kütüphane ile yaşattı.

2025-2026 eğitim öğretim yılı, İlköğretim Haftası programı kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Program, Ali Rıza Efendi İlk Okulu ve Ortaokulu öğrencilerinin şiir, halk oyunları ve "Okulumuza Hoş Geldiniz" gösterileriyle devam etti.

Etkinlikte, Perihan Aykanat'ın ismini taşıyan kütüphane törenle hizmete açıldı.

Söke Kaymakamı Ali Akça törende yaptığı konuşmada, "Çok değerli bir eserin kazandırılması bizleri gururlandırıyor. Perihan ablamızın adı bu okulda yaşayacak, öğrenciler için de geleceğe bırakılan anlamlı bir miras olacak." dedi.

Hüseyin Aykanat ise "Ne mutlu bana bunları yapabildiysem. Heyecandan konuşamıyorum, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Fuçular, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, AK Parti Söke İlçe Başkanı Mehmet Saki Oğuz, Söke Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak ve vatandaşlar katıldı.