Gupse Özay'ın Yeni Animasyon Dizisi 'Gupi' Ön Gösterimi Yapıldı

Senaristliğini Gupse Özay'ın üstlendiği "Gupi" adlı animasyon dizisinin ön gösterimi Paribu Cineverse Kanyon'da gerçekleştirildi.

Yapımcı Muzaffer Yıldırım ve yönetmen Arkın Aktaç'ın da katılımıyla yapılan ön izlemede dizi, ilk kez çocuklarla buluştu.

Nu Animasyon yapımı dizide ana karakter "Gupi"yi Gupse Özay, "Sepi" karakterini Dora Kaplan, "Papi" karakterini Rüzgar Özacun, "Beto" karakterini Ayris Kaplan, "Gupi Anne" ve "Börekçi Teyze" karakterini Ebru Saçar, "Gupi Baba" ve "Tombik Amca" karakterini Oğuz Özoğul, "Tombik Teyze" ve "Sepi Anne" karakterini Canan Çiftel, "Basketçi Abi" ve "Ressam Abi" karakterini Cihan Kaplan ve "Hayvansever Abi" karakterini Kamil Özkavcı seslendirdi.

Dizi, ailesiyle birlikte yeni bir apartmana taşınan Gupi'nin maceralarını konu alıyor. Gupi ve arkadaşları Sepi, Beto ve Papi, izleyicileri dostluk, hayal gücü ve macera dolu eğlenceli bir yolculuğa davet ediyor.