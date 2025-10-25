Haberler

Gupse Özay'ın Yeni Animasyon Dizisi 'Gupi' Ön Gösterimi Yapıldı

Gupse Özay'ın senaristliğini üstlendiği 'Gupi' adlı animasyon dizisinin ön gösterimi, Paribu Cineverse Kanyon'da yapıldı. Dizi, yeni bir apartmana taşınan Gupi'nin maceralarını ve arkadaşlarıyla olan dostluklarını konu alıyor.

Nu Animasyon yapımı dizide ana karakter "Gupi"yi Gupse Özay, "Sepi" karakterini Dora Kaplan, "Papi" karakterini Rüzgar Özacun, "Beto" karakterini Ayris Kaplan, "Gupi Anne" ve "Börekçi Teyze" karakterini Ebru Saçar, "Gupi Baba" ve "Tombik Amca" karakterini Oğuz Özoğul, "Tombik Teyze" ve "Sepi Anne" karakterini Canan Çiftel, "Basketçi Abi" ve "Ressam Abi" karakterini Cihan Kaplan ve "Hayvansever Abi" karakterini Kamil Özkavcı seslendirdi.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül - Güncel
