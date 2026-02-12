Haberler

Gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Güntay Şimşek'in "Ara Hal / Ara Zaman" sergisi AKM'de açıldı

Gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Güntay Şimşek'in yeni sergisi, modern insanın varoluşsal arayışını ele alarak izleyicileri düşünmeye davet ediyor. Sergi, 23 Şubat'a kadar ziyarete açık.

Gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Güntay Şimşek'in "Eşik; İki Dünya Arası – Ara Hal / Ara Zaman" isimli fotoğraf sergisi, Atatürk Kültür Merkezi Müzik Platformu Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

Doğa, teknoloji ve medeniyet arasında sıkışan modern insanın varoluşsal arayışını ele alan sergi, izleyicisini görmeye, düşünmeye ve duraksamaya davet eden bir anlatı kuruyor.

Sergi, bir çözüm ya da gelecek vaadi sunmak yerine, çağın belirsizlikleri üzerine düşünmek için bir alan açmayı amaçlıyor.

Fotoğraf pratiği bu projede yalnızca belgeleyici bir araç olarak değil, bakma, kaydetme ve tanıklık etme sorumluluğunu üstlenen düşünsel bir alan olarak ele alınıyor.

Sergi, 23 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
