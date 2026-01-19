Haberler

Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan ile ilgili provokatif paylaşıma ilişkin gözaltı sayısı 6'ya çıktı

Güncelleme:
Güngören'de bir kavga sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan ile ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan 6 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan ile ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımlara ilişkin gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen 2009 doğumlu Atlas Çağlayan ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan şüphelilerle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalarda, bu tür paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 2 zanlı daha gözaltına alındı.

Dün yakalanan 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Böylece, gözaltı sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

Gözaltındaki 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Olay

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
