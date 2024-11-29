Üye Girişi
Haberler
Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi

Türkiye sınırı kan gölüne döndü! Muhalif gruplar kent merkezinde

 Rus uçakları, Halep'i vurmaya başladı

Halep düştü, Rus savaş uçakları bombardımana başladı

 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto

Salondaki protesto Erdoğan'ı kızdırdı: Siyonistlerin ağzı, dili olma
Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı

İstanbul'da 13 özel hastaneye kayyum atandı

İstanbul'da iki işçi yıkım esnasında meydana gelen göçüğün altında kaldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir binanın çökmesi sonucu 2 işçi göçük altında kaldı. Olay yerine acil ekipler sevk edildi.

İstanbul Güngören'de bir süre önce boşaltılan binanın yıkımı esnasında göçük meydana geldi. Yıkım sırasında binada meydana gelen kısmi çökmede 2 işçi göçük altında kaldı.

2 İŞÇİDEN BİRİ KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Çalışmalar sırasında göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin kalan işçi için göçük altındaki kurtarma çalışmaları sürüyor.
İstanbul'da iki işçi yıkım esnasında meydana gelen göçüğün altında kaldı
Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
img

İstanbul'da 13 özel hastaneye kayyum atandı
img

Sözleri Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarını birbirine düşürecek
img

Yarın sabah ülkeye giriş yapacak tüm Türkiye bu kokuyu hissedecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hasan Arat hasta mı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 29 Kasım Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 29 Kasım Cuma bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 29 Kasım Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? İZSU İzmir su kesintisi! 29-30 Kasım Karabağlar, Kınık, Kiraz su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Çakallarla Dans 6 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çakallarla Dans 6 filmi ne zaman, nerede çekildi? Cuma hangi diziler var? 29 Kasım Cuma TV'de bu akşamki diziler Kızılcık Şerbeti 78. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! Kızılcık Şerbeti 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! 30 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Kova, Başak, Oğlak burcu yorumu! 30 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Yalı Çapkını 85. bölüm tek parça full HD bölüm izle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.