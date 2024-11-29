İstanbul'da iki işçi yıkım esnasında meydana gelen göçüğün altında kaldı
Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir binanın çökmesi sonucu 2 işçi göçük altında kaldı. Olay yerine acil ekipler sevk edildi.
İstanbul Güngören'de bir süre önce boşaltılan binanın yıkımı esnasında göçük meydana geldi. Yıkım sırasında binada meydana gelen kısmi çökmede 2 işçi göçük altında kaldı.
2 İŞÇİDEN BİRİ KURTARILDI
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekipleri sevk edildi.Çalışmalar sırasında göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin kalan işçi için göçük altındaki kurtarma çalışmaları sürüyor.