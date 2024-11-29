İstanbul'da iki işçi yıkım esnasında meydana gelen göçüğün altında kaldı

İstanbul Güngören'de bir süre önce boşaltılan binanın yıkımı esnasında göçük meydana geldi. Yıkım sırasında binada meydana gelen kısmi çökmede 2 işçi göçük altında kaldı.

2 İŞÇİDEN BİRİ KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekipleri sevk edildi.