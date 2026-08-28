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Güngören'de Taksi-Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

Güngören'de Taksi-Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı
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Güngören Sanayi Mahallesi Eski Londra Asfaltı'nda taksi ile otomobil çarpıştı. Kazada taksi devrildi, otomobil ise yön tabelasına çarptı. Takside mahsur kalan yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı, trafik kısa süre sonra normale döndü.

GÜNGÖREN'de taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada devrilen takside mahsur kalan yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Eski Londra Asfaltı'nda meydana geldi. İddiaya göre 34 TFY 51 plakalı taksi kavşaktan Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi istikametine ilerlediği sırada, Eski Londra Asfaltı'nda seyreden 34 FIF 04 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle taksi devrilirken, savrulan otomobil ise yön tabelasına çarptı. Taksi şoförü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, yaralanan yolcu ise araçta mahsur kaldı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Taksinin içinde mahsur kalan yolcu itfaiye tarafından bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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