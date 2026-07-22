Güngören'de servis aracının çarptığı yaya öldü
Güngören Posta Caddesi'nde geri manevra yapan servis aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya hayatını kaybetti. Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Güngören'de geri manevra yapan servis aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Posta Caddesi'nde ilerleyen servis aracı, geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından cenaze, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Servis aracının sürücüsü ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Yasin Cingöz