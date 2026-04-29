Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüpheli yakalandı

Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit içerikli mesajlar gönderdiği belirlenen şüpheli Mersin'de gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 14 Ocak'ta Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde tartışma sonrası çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit içerikli mesaj gönderenlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, Çağlayan'ın ailesine WhatsApp üzerinden tehdit içerikli mesajlar gönderdiği tespit edilen M.A, Mersin'in Tarsus ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındı. M.A'ya ait dijital materyallere de el konuldu.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Haberler.com
500

Kız kardeşinin cesedini bankaya götürmüştü! Her şey 7 bin lira içinmiş

Cesedi bankaya götürmüştü! Olayın perde arkası ortaya çıktı
Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz

Bunu kimse beklemiyordu! Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar
Hindistan'da camiye giren yılan paniğe neden oldu

Namaz sırasında camiye giren yılan cemaate kabusu yaşattı
BAE'nin tarihi kararı küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı

Arap ülkesinin tarihi kararı süper güç ABD'yi bozguna uğratacak
Kız kardeşinin cesedini bankaya götürmüştü! Her şey 7 bin lira içinmiş

Cesedi bankaya götürmüştü! Olayın perde arkası ortaya çıktı
Berlin'de sıra dışı sergi! Musk ve Zuckerberg kafalı robot köpekler gündemde

Tüyler ürperten görüntü! Binaya girenler dondu kaldı
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco Samandıra'da krallar gibi karşılandı

Aracın içerisindeki bu anları hayatı boyunca unutamayacak